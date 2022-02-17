بيسيرو: رحيلي عن الأهلي «غلطة عمري».. والمارد الأحمر «برشلونة أفريقيا».. وهذه أخطاء موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حوارا مع جريدة الاتحاد الإماراتية تحدث خلاله عن مسيرته التدريبية مع الأهلي، ووصف رحيله عن الفريق الأحمر بـ«غلطة العمر»، وقاد البرتغالي الشياطين الحمر موسما وحيدا وحقق بطولة الدوري المصري.

بيسيرو يتحدث عن مسيرته مع الأهلي



وصرح «بيسيرو» لجريدة الاتحاد الإماراتية: «رحيلي عن الأهلي غلطة عمري ولو عاد بي الزمن لما استجبت لضغوطات بورتو البرتغالي وفضلت البقاء مع المارد الأحمر».

وأضاف: «بورتو هو أكبر فريق في بلدي البرتغال، وأنا وافقت بسرعة ولكن لم يكن نادي بورتو وقتها في مستوى متميز كما هو الآن».

وأكمل جوزيه بيسيرو: «ما فعله بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مع الفريق أمر عظيم للغاية، فهو حقق كل ما يمكنه القيام به، بالبطولات القارية والمحلية، وفاز ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين، وحتى مع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي لصالح الزمالك، فهو قادر على الفوز به مجددا، وبالنسبة للضغوطات التي يعاني منها رغم كل ما حققه، فهذا الأمر يعود إلى أن مدرب الأهلي دائماً يتعرض للضغوط، ودائما مطالب بالانتصارات وتحقيق الأفضل».

بيسيرو: الهلال قادر على تجاوز صدمة الأهلي



وتحدث عن مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية نظيفة قائلا: «مباراة وانتهت والهلال قادر على تجاوز ذلك سريعا وتخطي هذه الصدمة».



أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعتز بتجربته مع القلعة الحمراء، موضحا أنه فريق قوي ولديه لاعبون مميزون، فضلا عن أنه منظومة تساعد على النجاح.

بيسيرو: الدوري المصري قوي وسيكون أفضل مع عودة الجماهير



وأضاف بيسيرو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «البريمو» المُذاع على قناة ten: «الدوري المصري قوي وسيكون أفضل مع عودة الجماهير، في ظل وجود لاعبين متميزين، في مختلف الفريق المشاركة بالبطولة».



بيسيرو: الأهلي برشلونة أفريقيا



وأوضح أن الأهلي بمثابة برشلونة في قارة أفريقيا، مؤكدا أن الفريق الأحمر مليء بالنجوم ودائما يسعى للفوز، ولا يقبل إلا بتحقيق البطولات، ودائمًا ما يكون عند الموعد في المحافل الكبيرة.



مدرب الأهلي السابق: رمضان صبحي لاعب مميز وسيتطور مع كارلوس كيروش



وأكد مدرب الأهلي السابق: «رمضان صبحي جناح المنتخب المصري، لاعب مميز وسيتطور مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، لا سيما أن الأخير قادر على تطوير أي لاعب يلعب تحت قيادته الفنية».

بيسيرو: انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز علامة استفهام بالنسبة له



وأشار بيسيرو إلى أن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز علامة استفهام بالنسبة له، خاصة أن رمضان سجَّل أهدافا عديدة في الموسم الماضي ولكنه لا يعلم سبب هذه الخطوة.

الأفضل للاعب المصري الرحيل إلى أوروبا أو الانتقال للأهلي والزمالك



واختتم المدرب تصريحاته قائلاً: «أعتقد أن الأفضل للاعب المصري الرحيل إلى أوروبا أو الانتقال للأهلي والزمالك إذا أراد التواجد في مصر لأنهما ينافسان عن الألقاب».

وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي في الأيام الماضية، عدم اتفاقه مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي وبورتو السابق لتولي القيادة الفنية للمنتخب والإبقاء على أوجوستين إيجوافين كمدرب دائم بعد إقالة مدربه جيرنت روهر بعد توديعه لأمم إفريقيا في دور الـ16 على يد المنتخب التونسي بهدف نظيف أحرزه يوسف المساكني.