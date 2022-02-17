الامارات | محمد صلاح يواصل الضغط على ليفربول بعد خسارة كأس الأمم الإفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواصل الضغط على ليفربول بعد خسارة كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب المصري الضغط على إدارة الريدز عن طريق تألقه المستمر بعد أن نجح في قيادة فريقه إلى الفوز على إنتر ميلان في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين دون مقابل أحرز هو الهدف الثاني ليواصل التألق في فترة صعبة ينتظر فيها العالم أجمع انتهاء المفاوضات بين صلاح وليفربول والاعلان عن تجديد تعاقد اللاعب مع النادي.

وبهذا الهدف أنهى صلاح صيامه عن التهديف بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي استضافتها الكاميرون مؤخراً وخسر فيها اللاعب المباراة النهائية أمام السنغال.

وواصل النجم المصري كتابة الأرقام القياسية، حيث رفع رصيده إلى 8 أهداف في "التشامبيونزليغ" هذا الموسم، وانهى صيامه عن التهديف الذي لازمه في آخر مباراتين لعبهما مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي وبيرنلي، منذ عودته من المشاركة مع المنتخب المصري في البطولة الأكبر في القارة السمراء.

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