تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 17 فبراير/ شباط 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات العربية والأوروبية.



حيث يلعب بروسيا دورتموند الألماني مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

وفي نفس الدور يلتقي برشلونة الإسباني مع ضيفه نابولي الإيطالي على ملعب "كامب نو"، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يلعب النصر مع مضيفه الباطن في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين الخميس، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 3.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "SSC 1".

في الجولة ذاتها من الدوري السعودي، يلتقي الاتحاد مع مضيفه التعاون، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.35 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "SSC 5".

يستضيف الأهلي نظيره الفيحاء في الجولة ذاتها، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة "SSC 6".

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مباراة القمة بين الهلال وضيفه الشباب في الجولة 21، حيث تنطق المباراة في تمام الساعة 8.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "SSC 1".