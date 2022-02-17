ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الأوليمبى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى بعد مرور 18 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن حرس الحدود صاحب الوصافة.

ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم..

1 الأوليمبى 38 نقطة

2 حرس الحدود 37

3 كفر الشيخ 34

4 دكرنس 30

5 بلدية المحلة 29

6 أبو قير للأسمدة 28

7 المجد السكندرى 26

8 بايونيرز 25

9 المنصورة 25

10 سبورتنج 22

11 المصرى للسلوم 20

12 ألعاب دمنهور 17

13 الحمام 17

14 الزرقا 12

15 الصيد بالمحلة 8

16 الرجاء 8

مباريات اليوم الخميس في الجولة التاسعة عشر..

يدخل الأوليمبى المباراة في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 38 نقطة ويأمل في مواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط أمام بايونيرز صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة، في الوقت الذى يحل نادى حرس الحدود صاحب الوصافة بـ37 نقطة ضيفا ثقيلا على فريق سبورتنج العاشر برصيد 22 نقطة.

ويلتقى كفر الشيخ صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة مع الصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، في مباراة سهلة على الضيوف، ويستقبل دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة فرق بلدية المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة في مباراة قوية ومثيرة تعد بـ6 نقاط.

ويستقبل فريق المجد السكندرى صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة فريق المنصور التاسع والذى يأتي خلفه بنقطة واحدة مما يزيد من صعوبة المباراة على كلا الفريقين، ويواجه المصرى بالسلوم القابع في المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة مع ألعاب دمنهور المتواجد في المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة.

ويحل أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة، ضيفا على فريق الرجاء المتذيل لجدول المجموعة برصيد 8 نقاط، وأخيرا يلتقى فريق الحمام صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقاط مع فريق الزرقا القابع في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.