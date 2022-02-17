شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى فحوصات طبية لبانون وكوكا بعد رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الجهاز الطبي للأهلي فحوصات طبية جديدة للمغربي بدر بانون فور العودة من رحلة السفر إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات، من أجل الاطمنئنان على حالة المدافع المغربي الصحية وموقفه من الانتظام في تدريبات الأهلي، بعدما تسببت الإصابة بفيروس كورونا مرتين في مضاعفات للاعب وكانت سببا في عدم مشاركته في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون رفقة منتخب المغرب.

ونفس الوضع الذي سينطبق على بانون سيطبق على أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الشاب والذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وقرر الجهاز الفني منحه راحة تامة لمدة 6 أسابيع قبل العودة للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية وفقا لنتيجة الفحوصات التي سيخضع لها الثنائي بانون وكوكا.

ووصل الأهلى إلى السودان أمس بقيادة بيتسو موسيماني، استعدادا لمواجهة فريق الهلال في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وضمت قائمة اللاعبين كلًا من:

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.