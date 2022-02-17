شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس وحمد إبراهيم أبرز المرشحين لخلافة براون فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائي عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب، وحمد إبراهيم المدرب العام الحالي لبيراميدز في دائرة المرشحين لتولي تدريب الإسماعيلي عقب استقرار مجلس إدارة الدراويش على الإطاحة بالأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الكرة عقب الهزيمة من بيراميدز.

ودعا المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، مجلس إدارة ناديه لعقد اجتماع طارئ في الثالثة عصر غد الخميس لبحث مصير الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني خوان براون، بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد.

وكان الخليج 365 أشار في وقت سابق إلى أن مجلس الإسماعيلي منح الأرجنتينى خوان براون المدير الفني لفريق الكرة فرصة أخيرة لتعديل مسار الدراويش ببطولة الدوري بتحقيق الفوز فى مباراة بيراميدز، وإلا إعلان قرار رحيله عن منصبه، فى ظل عدم الرضا عن أدائه مع الفريق في ظل استمرار تراجع نتائج الدراويش بالمسابقة المحلية رغم دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

وكان يحيى الكومى قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرفض استمرار المدرب الأجنبى في منصبه حال تعرضه لثلاث هزائم متتالية.

وتعاقد الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 11 صفقة هى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعه بعد لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تاسع جولات الدوري العام.