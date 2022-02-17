شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات نارية بمجموعة بحرى بالقسم الثانى اليوم.. الحرس وسبورتنج الأبرز ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الأوليمبى أمام فريق بايونيرز.

يدخل الأوليمبى المباراة في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 38 نقطة ويأمل في مواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط أمام بايونيرز صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة، في الوقت الذى يحل نادى حرس الحدود صاحب الوصافة بـ37 نقطة ضيفا ثقيلا على فريق سبورتنج العاشر برصيد 22 نقطة.

ويلتقى كفر الشيخ صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة مع الصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، في مباراة سهلة على الضيوف، ويستقبل دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة فرق بلدية المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة في مباراة قوية ومثيرة تعد بـ6 نقاط.

ويستقبل فريق المجد السكندرى صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة فريق المنصور التاسع والذى يأتي خلفه بنقطة واحدة مما يزيد من صعوبة المباراة على كلا الفريقين، ويواجه المصرى بالسلوم القابع في المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة مع ألعاب دمنهور المتواجد في المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة.

ويحل أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة، ضيفا على فريق الرجاء المتذيل لجدول المجموعة برصيد 8 نقاط، وأخيرا يلتقى فريق الحمام صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقاط مع فريق الزرقا القابع في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.