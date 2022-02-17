شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الوحيد اليوم فى السودان استعداداً للهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مرانه الوحيد في السودان اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غد الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل الفريق الأحمر إلى العاصمة السودانية الخرطوم عبر طائرة خاصة أمس الأربعاء.

ويخوض فريق الأهلي مران بدني وتقسيمة جماعية على هامش التدريب الأخير قبل مواجهة بطل السودان، ويعقد موسيماني محاضرة فنية مع اللاعبين يتحدث خلالها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بدور المجموعات، لاسيما بعد تأجيل مباراة المريخ السوداني بالجولة الأولى لظروف مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التي توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة عصر السبت الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلي 7 مرات.