شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب شابات اليد تتوجه إلى غينيا للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى طريقها إلى غينيا لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات المحدد لها الفترة من 17 إلى 26 فبراير الجارى .

وكانت آخر استعدادات منتخبنا الوطنى للشابات لهذه البطولة باقامة معسكر تدريبى فى بولندا فى الفترة من 3 الى 10 فبراير الجارى تخلل المعسكر خوض بعض المباريات الودية مع الفرق البولندية.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد و المشرف على المتخبات الوطنية المصرية للاناث.

يضم جهاز منتخب الشابات ، رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - ايمان مرجان مدير ادارى - دكتورة منة الله بدوى.

و تضم قائمة اسماء اللاعبات 16 لاعبة :

ملك طلعت - مريم اسامة - رحمة محمد - نهى ايمن - امينة هشام - سارة يحيى - روان سعيد - شهد حسام - ياسمين وليد - فرحة طارق - منة الله سيد - يارا هاني - مايا وائل - مريم عمر - لوجين اسامه - كنزي حاتم.

يشارك بالبطولة 8 منتخبات تم تقسيمهم الى مجموعتين :المجموعة الاولى : منتخب انجولا - منتخب مصر الوطنى - متخب زامبيا - منتخب بوركينافاسو,

المجموعة الثانية : منتخب غينيا - منتخب الجزائر - منتخب نيجيريا - منتخب تونس.