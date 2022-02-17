شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السودانى: أعرف العديد من لاعبى الأهلي وموسيمانى الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لي كلارك، مدرب المريخ السوداني، إن مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا مباراة مرتقبة، موضحا أنه يعرف العديد من لاعبى الأهلي الذين يملكون جودة كروية عالية.

وتابع كلارك في تصريحات لبرنامج مساء أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "أتطلع لمواجهة الأهلى، أعرف أننى سأواجه خصما قويا هو بطل أفريقيا وثالث العالم، ويملك مدربا هو الأفضل في أفريقيا".

وعن تحضيرات فريقه لخوض دوري الأبطال، تابع كلارك: "نخوض معسكرًا في الوقت الحالي، ونلعب بعض المباريات الودية، وأتابع الدورى المصري وتابعت كيف قدم المنتخب المصري بطولة رائعة في أمم أفريقيا".

وواصل: "مجموعتنا قوية جدًا، ومتحمس لخوض مبارياتها، وسبق أن واجهت الأهلي في النسخة الماضية لدوري الأبطال، وهو نادٍ مميز وبطل أفريقيا.. وقد شاهدت مبارياته في كأس العالم للأندية، وآخرها لقاء بالميراس البرازيلي".