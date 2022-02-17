شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16\2\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، منها فوز بيراميدز على الإسماعيلى، وسفر الأهلى إلى السودان، واستعجاله الفيفا لصرف مكافأة برونزية المونديال، وتحديد موعد مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

بعثة الأهلى تطير إلى السودان على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي، متجهة إلي السودان علي متن طائرة خاصة لمصر للطيران، لمواجهة الهلال في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

سجل ناصر ماهر الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 بعدما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء ليضعها على يسار محمود حمدى لتسكن الشباك، وأضاف محمد فاروق الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 87 بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر

اشتباه فى إصابة حلمى طولان بالرباط الصليبي

تعرض حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي للسقوط خلال مباراة فريقه أمام فاركو، وسقط طولان على ركبته ٱثناء قيامه بتوجيه اللاعبين داخل ملعب المباراة الأمر الذي أدي إلى تورم ركبته.

جمال علام :مباراة المنتخب والسنغال ستشهد حضور 60 ألف مشجع

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر لها 25 مارس المقبل في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ستشهد تواجد أكبر عدد من الحضور الجماهيري .

الأهلي يستعجل فيفا لصرف مكافأة برونزية المونديال

خاطب مسئولو النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمعرفة مصير صرف مكافأة التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أقيمت بالإمارات.

جماهير الإسماعيلي تهاجم اللاعبين بعد تقدم بيراميدز: "استر يا ستار لعيبة تجيب العار".. صور

شن جمهور الاسماعيلي المتواجد في مدرجات ملعب الدفاع الجوى، هجوما عنيفا علي لاعبي فريقها بسبب هبوط المستوى في الشوط الثاني وتقدم فريق بيراميدز بهدف دون رد وطالبوا برحيل المدير الفني.