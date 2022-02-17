شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أحمد رمضان بيكهام 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، إيقاف أحمد رمضان بيكهام لاعب نادى سموحة، 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى.

وكشف مصدر بالرابطة أن تقرير الحكم أدان اللاعب وأكد أنه تلفظ بلفظ خارج في مباراة فريقه ضد البنك الأهلي مما أدى إلى طرده.

يذكر أن سموحة كان فاز على البنك الأهلي ٢/١ ضمن مؤجلات الدوري، بجانب الفوز على الزمالك ٢/٠ في الأسبوع التاسع للدوري.