شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أحمد رمضان بيكهام 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، إيقاف أحمد رمضان بيكهام لاعب نادى سموحة، 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى.
وكشف مصدر بالرابطة أن تقرير الحكم أدان اللاعب وأكد أنه تلفظ بلفظ خارج في مباراة فريقه ضد البنك الأهلي مما أدى إلى طرده.
يذكر أن سموحة كان فاز على البنك الأهلي ٢/١ ضمن مؤجلات الدوري، بجانب الفوز على الزمالك ٢/٠ في الأسبوع التاسع للدوري.
وخسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدورى الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.
سجل ثنائية سموحة صديق كالابا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة سجل منها عبد الكبير الوادى الهدف الثانى.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 18 فى المركز الثالث بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3، بينما خسر فى مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين.