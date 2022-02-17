شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى السابق: أنفقنا مليار جنيه على التعاقدات آخر 4 سنوات والمستوى متراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فكري الصغير، نجم الإسماعيلي الأسبق، أن النادي أنفق مليار جنيه على الصفقات خلال الفترة الماضية في آخر 4 سنوات، ولم تحقق الصفقات المستوى المطلوب ولا يليقوا باسم النادي.

وقال الصغير في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية etc: "الإسماعيلي ثري في مواهبه، ولديه العديد من اللاعبين المميزن لكن دائما التفريط في القوام الأساسي واللاعبين يضر بالنادي".

وأضاف: "إيهاب جلال مدرب الفريق السابق تم توفير كل الإمكانيات له من الإدارة وكان هناك دعما له من الجماهير، وكام المستوى جيد مع معه وحقق نتائج بالنسبة للجماهير لكن التفريط في اللاعبين تسبب في رحيله".

وتابع: "طلعت يوسف مدرب جيد وكنت أفضل بقاءه مع النادي لكن النادي قرر رحيله، وأيضا المدرب الجديد بروان لم يقدم المستوى المطلوب ولديه أخطاء عديدة".

وأوضح: "الإسماعيلي يأتى فى المركز الرابع بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز من حيث رواتب اللاعبين ولا أرى مبرر للنتائج والحال الذي وصلنا إليه".

وأكمل: "جماهير الإسماعيلي تبكي حزنا على وضع الدروايش حاليا".أكد أحمد فكري الصغير نجم الإسماعيلي الأسبق أن مستوى الفريق متراجع من 5 سنوات ومستواه سيء وترتيبه لا يليق باسم النادي الكبير".

وأضاف: "الإسماعيلي في تراجع من 5 سنوات وترتيب لا يليق باسم النادي، بعد أن كنا في المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك وفي الفترات السابقة كنا نحقق الدوري أو نحصل على المركز الثاني أو نصل لنهائي كأس مصر".

واختتم: "للمرة الأولى في التاريخ لا يمثل الإسماعيلي أي لاعب في كأس الأمم الأفريقية وهو أمر يحزننا جميعا، النادي يدار بشكل غير احترافي وعشوائية من الأشخاص الذي كانوا متواجدين مع إبراهيم عثمان رئيس النادي السابق، وكان لهم بعض المصالح الشخصية وتسبب ذلك في تراجع النادي".