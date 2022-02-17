شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: مشكلة الإسماعيلى فى الإدارة وبرونزية الأهلى إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طلعت يوسف، نجم الكرة السابق، عن حزنه لما وصل له فريق الإسماعيلى، فى ظل تراجع نتائج الفريق ووضعه فى بطولة الدورى.

وقال يوسف فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "غير راض عن تعامل الاسماعيلى معى من قبل، واشعر بالحزن عليه ".

وأضاف يوسف أنه إذا طُلب منه العودة لتدريب الإسماعيلى سيرفض لأن الحل ليس فى المدرب بل فى الإدارة، وأشار مدرب الدراويش السابق إلى أن الإدارة سر النجاح، وإذا أردت النجاح فابحث عن الإدارة، خاصة أن المشاكل الإدارية هى السبب الرئيسى فبها وصل الفريق. واختتم يوسف أنه يرفض التعامل مع المدربين بالقطعة قائلا: "غير مقبول لأن تغيير المدرب سقوط أكثر منه حل".

وتطرق يوسف إلى فوز الأهلى ببرونزية مونديال الأندية فقال: "تحقيق البرونزية إنجاز فى ظل الظروف التى يمر بها الفريق من غيابات، كما أنه قادر على صدارة المجموعة الأولى بدورى الأبطال"، وبالانتقال للزمالك قال: "الفريق قدم أداء مقبولا رغم التعادل أمام بترو أتليتكو".