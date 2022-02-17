شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السنغال.. استاد القاهرة مسرح السعادة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب على واجهة نظيره السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم على استاد القاهرة الدولي، وهي المواجهة التي تحدد لها يوم 25 مارس المقبل بحضور جماهيري يتخطى 50 ألف مشجع.

وأكد على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، أن الاستاد جاهز لاستضافة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم المقرر لها 2022 في قطر، موضحا "استاد القاهرة الدولى جاهز لاستضافة مواجهة مصر والسنغال ونبدأ من اليوم إعادة تطوير كل شىء في الاستاد ونعيد النظر في كل الجوانب ليكون الاستاد في أبهى صوره".

ويمثل استاد القاهرة فأل خير للمصريين، وهو الشاهد على أفراح الكرة المصرية منذ انشائه عام 1958، بتصميم المهندس الألماني فيرنر.

أطلق على إستاد القاهرة اسم ملعب ناصر، وذلك بعدما افتتحه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في عام 1960، واستضاف الاستاد الدولي العديد والعديد من البطولات الدولية الكبرى، وكان آخرها بطولة أمم أفريقيا 2019، وكذلك بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا.

يتسع الاستاد لتواجد 75 ألف متفرج في المدرجات، وذلك بعدما دخل في عمليات تجديد عام 2004، وسبق له أن احتضن أول تتويج لنادٍ عربي ومصري، عندما فاز الإسماعيلي بلقب كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال)، في نسخة المسابقة عام 1969.

كما استضاف استاد القاهرة العديد من المباريات النهائية التي خاضتها الفرق المصرية في المسابقات القارية، وكان شاهدا على تتويجها بكؤوس تلك البطولات أكثر من مرة.

وعلى استاد القاهرة، حصد الأهلي دوري الأبطال عامي 1987 و2001، وكأس الكونفدرالية الأفريقية 2014، فيما فاز الزمالك بدوري أبطال أفريقيا أعوام 1993 و1996 و2002.

واحتضن الملعب العريق مباريات كأس الأمم الأفريقية أعوام 1974 و1986 و2006 و2019، كما استضاف حفلي افتتاح وختام دورة الألعاب الأفريقية الخامسة عام 1991، فهل يكون الملعب شاهدا على التأهل التاريخ للفراعنة إلى المونديال؟!