شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الهلال.. نتائج الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا بحراسة على لطفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادى الأهلى فى الثالثة عصر الجمعة، ضيفا على نادى الهلال السودانى على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.‏

وتعد مباراة الجمعة هى المواجهة التاسعة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وسيكون على لطفى هو حارس الأهلى في هذه المباراة الصعبة لاستمرار غياب محمد الشناوى عن المارد الأحمر للإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال بطولة أفريقيا الماضية التي حقق المنتخب فيها المركز الثانى.

وخاض على لطفى 5 مباريات مع الاهلى في بطولة أفريقيا، حيث شارك في مباراتين بديلا للشناوى و3 مباريات بشكل أساسى، نجح الأهلى في الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وخرج الأهلى بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

فيتا كلوب 1/ 0 الأهلى

شارك على لطفى في أول مباراة مع الأهلى في دورى أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب بتاريخ 3/ 9 / 2019 في المباراة التي أقيمت في الكونغو، حيث لعب 66 دقيقة بعد إصابة محمد النشاوى، وانتهت المباراة بهزيمة الأهلى بهدف نظيف.

خاض على لطفى ثانى مباراته مع الأهلى أمام الوداد المغربى التي أقيمت 23/ 10 /2020 في القاهرة، ولعب 30 دقيقة بديلا للشناوى، وانتهت بفوز الأهلى 3 /1 في مباراة نصف النهائي.

وتعد أول مباراة خاضها على لطفى مع الأهلى بشكل أساسى أمام سونيديب بطل النيجر بتاريخ 5/ 1 / 2021 في المباراة التي أقيمت في القاهرة وحقق الأهلى فوزا كبيرا بأربعة أهداف نظيفة، ليخرج بنظافة الشباك.

خاض على لطفى رابع مبارياته مع الاهلى في افريقيا أمام يونيون سبورتيف في النيجر والتي كانت بتاريخ 16 /10 / 2021، ولعب المباراة كاملة وانتهت بالتعادل 1 /1.

آخر مباراة خاضها على لطفى مع الأهلى كانت أمام يونيون سبورتيف في لقاء العودة بالقاهرة في 23/ 10/ 2021، وانتهت بفوز الأهلى بستة أهداف مقابل هدف.