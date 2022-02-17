شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى في إطار مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى المصرى.

ومنح علاء عبد العال اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة أمس الأربعاء، بعد التعادل الإيجابى 1/ 1 مع الاتحاد السكندرى في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة الماضية.

تقدم الاتحاد بهدف عن طريق أحمد عادل ميسى فى الدقيقة 29 من أحداث اللقاء، وفى الدقيقة 52 استطاع فراس عييفية إدراك التعادل.

ورفع إيسترن كومبانى رصيده إلى نقطتين فى المركز الثامن عشر والأخير.

ويسعى علاء عبد العال إلى مواصلة تحقيق الفريق للنتائج الإيجابية للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد، خاصة أن الفريق استطاع الفوز على المصرى البورسعيدى في كأس الرابطة الودية التي أقيمت أثناء التوقف الدولى الماضى.

وقال علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى: "إن مباراة الاتحاد السكندرى كانت فارقة في مسيرة الفريق في الدورى والعودة بنقطة من الإسكندرية مهمة جدا، وفي كأس الرابطة بدأنا نقدم مستوى كويس منذ آخر 3 مباريات من مباراة الاتحاد اللى خسرناها وبيراميدز والفوز على المصرى، وبشكر المهندس نصر عزام رئيس النادى على تدعيم الفريق بصفقات على مستوى النادى".

وأضاف: "بشكر اللاعبين قدمنا أداء متوازنا أمام فريق كبير زى الاتحاد في الإسكندرية وهى مباراة فارقة معانا، وقدمنا مستوى منحنا الثقة".

وتابع مدرب إيسترن كومبانى: "في الشوط الأول قدمنا أداء كويس جدا وأتيحت لنا العديد من الفرص لم نستثمرها على عكس الاتحاد اللى استثمر مهارة أحمد عادل ميسى وتقدموا علينا، بالإضافة إلى حالة الطرد التى تقضى على آمال أى فريق، ولكن اللاعبين كانوا رجالة وعلى قدر المستوى".

وعن التعاقد مع 14 لاعبا ورحيل مثلهم، قال: أنا أحب اشتغل صح لأنى كنت شايف أن اللاعبين اللى رحلوا لن يفيدوا الفريق في المرحلة المقبلة واتعاقدت مع لاعبين تقدم الفدائية والإضافة على سبيل الإعارة لأن الأندية رفضت التخلي عن هؤلاء اللاعبين ولكن يهمنا أن نمر من هذه الفترة".