شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز فى رحلة زامبيا لمواجهة زاناكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة اللاعبين المسافرين إلى زامبيا ظهر الخميس، استعدادا لمواجهة زاناكو في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة من عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - محمد صادق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فاجري لاكاي.

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير صباح الخميس بملعب النادي بالدفاع الجوي، قبل السفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لراحة أفراد البعثة، على أن تصل البعثة لوساكا مساء.