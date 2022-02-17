شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: كأس الرابطة ساعدت فيوتشر.. ومحمد رضا لاعب يملك الحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر، أنه سعيد بالفوز على حساب البنك الأهلى لأن الفريق كان بحاجة إليه بشكل كبير فى ظل توالى مباريات الدوري.

وأوضح السقا في تصريحات تليفزيونية أن الجدية والنظام داخل الملعب كلمة السر فى تفوق فيوتشر، مؤكداً أن كأس الرابطة ساهم بشكل كبير فى تطوير أداء الفريق وحقق التناغم والانسجام بين اللاعبين وهو ما افتقده فيوتشر فى بداية الدوري.

وأشار إلى أن تكوين شخصية الفريق ليس أمراً سهلاً لأن الفريق كان بحاجة لعمل شاق فى بداية المهمة من أجل تحقيق شخصية وهوية تكتيكية داخل المستطيل الأخضر.

وأكد أن الجميع شاهد تطور سعد سمير المدافع المنضم من الأهلى واستعادته لمستواه، موضحاً أن محمد رضا لاعب مميز وموهوب وحقق إضافة مهمة للفريق.

وقال: "رضا يملك الحلول وله لمسة مميزة وأشكر على ماهر المدير الفنى وجهازه المعاون على مجهودهم الكبير".

وحقق نادى فيوتشر فوزا مهما على نادى البنك الأهلى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل ناصر ماهر الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 بعدما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء ليضعها على يسار محمود حمدى لتسكن الشباك، وأضاف محمد فاروق الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 87 بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر.

بهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وثلاثة تعادلات مقابل ثلاثة هزائم، فيما بقى البنك الأهلي عند النقطة 11 ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول الترتيب من ثلاثة انتصارات وتعادلين و4 هزائم.