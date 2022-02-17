7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 16\2\2022

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، منها فوز بيراميدز على الإسماعيلى، وسفر الأهلى إلى السودان، واستعجاله الفيفا لصرف مكافأة برونزية المونديال، وتحديد موعد مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

بعثة الأهلى تطير إلى السودان على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي، متجهة إلي السودان علي متن طائرة خاصة لمصر للطيران، لمواجهة الهلال في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

جمال علام :مباراة المنتخب والسنغال ستشهد حضور 60 ألف مشجع

تعرض حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى للإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريق البترولى مع فاركو في بطولة الدورى المصرى الممتاز و التي على أثرها لم يحضر المؤتمر الصحفى و تواجد بدلا منه المدرب العام للفريق ممدوح المحمدى بدلا منه .

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر لها 25 مارس المقبل في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ستشهد تواجد أكبر عدد من الحضور الجماهيري .

الأهلي يستعجل فيفا لصرف مكافأة برونزية المونديال

جماهير الإسماعيلي تهاجم اللاعبين بعد تقدم بيراميدز: "استر يا ستار لعيبة تجيب العار".. صور

شن جمهور الاسماعيلي المتواجد في مدرجات ملعب الدفاع الجوى، هجوما عنيفا علي لاعبي فريقها بسبب هبوط المستوى في الشوط الثاني وتقدم فريق بيراميدز بهدف دون رد وطالبوا برحيل المدير الفني.

بيراميدز يعمق جراح الإسماعيلى بهدف أحمد سامى ويتصدر الدوري مؤقتا.. صور

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا ومثيرا على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تاسع جولات الدوري الممتاز.

سجل احمد سامي الهدف عن طريق متابعة مميزة للكرة في الدقيقة 64 من عمر المباراة ليتقدم بيراميدز بالهدف الاول.