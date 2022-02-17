شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: هدفنا الابتعاد عن الهبوط وطلبت تفعيل بند شراء صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق فاركو، أن الفريق واجه صعوبات فى بداية الدورى، لكن تخطاها من مباراة لمباراة، والفوز على إنبى فى الجولة التاسعة سيمنح الفريق دفعة قوية فى المباريات المقبلة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أن تجارب فيوتشر والبنك الأهلى وفاركو احدثت طفرة فى الدورى تشبه إلى حد كبير إنبى والحرس عندما صعدوا للممتاز.

وعن طموحاته الفترة المقبلة مع الفريق قال أن الهدف هو التواجد فى مركز جيد والمربع الذهبى بالدورى، وليس التهديد بالهبوط، ولكن الاتفاق مع مجلس الإدارة هو الابتعاد عن الهبوط واحتلال مركز جيد بالبطولة خلال الموسم الأول.

وأشار المدير الفنى أنه يحتاج محمد صبحى بالفريق لكن تفعيل عقده، وطلب من الإدارة تفعيل بند الشراء فى عقده، لكن هذا يرجع إلى مجلس الإدارة، مضيفا أن شيكا حارس الفريق تلقى عرض من الشرقية للدخان بداية الموسم ولكن تم الرفض لأنه حارس كبير ونحتاجه للفريق.