أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 16 /2 / 2022

كشف الحساب الرسمي لنادى الزمالك عن صور لاعبى الفريق ونجومه أثناء توجههم إلى طائرة الفريق التى تنقلهم إلى انجولا لمباراة الفريق الثانية ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا.

البداية أمام بترو أتلتيكو أكدتها.. الزمالك عملاق الدراما الكروية وعاشق الحسابات المعقدة

المشجع الزملكاوي لا يحتاج للدراما في حياته، لأن فريقه يمنحه جرعة كافية من هذه المشاعر، لابد للزمالك العظيم أن يدخل الحسابات المعقدة مبكرا في أي بطولة، لذلك انتصاراته على قلتها، تأتي مشحونة بكم كبير من التعاطف والصخب والذكريات التي تتحدى مرور الزمن.

موقف الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي تستعد بعثة فريق الزمالك للسفر إلى أنجولا فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة ، وستتوجه البعثة إلى أنجولا من الإسكندرية مباشرة، حيث يتواجد الفريق هناك بعد الإنتهاء من مواجهة سموحة في الدورى. أزمة طارق حامد وبدائله فى الزمالك.. كل الطرق تؤدي للتجديد والبقاء لاعب الوسط الدفاعي هو رمانة ميزان الفريق وصمام أمام الملعب، ويعاني هذا المركز في الزمالك من أزمة حادة، في ظل تعثر مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع طارق حامد، في بقاء اللاعب في الفترة المقبلة.