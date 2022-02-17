شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 16 /2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 16 /2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها توجه الفريق إلى أنجولا لمباراة الفريق الثانية ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا.
الزمالك يهزم إيسترن كومبانى 3/0 فى دورى رجال الطائرة
شاهد لاعبى الزمالك أثناء التوجه للسفر إلى أنجولا من داخل الطائرة ..صور
كشف الحساب الرسمي لنادى الزمالك عن صور لاعبى الفريق ونجومه أثناء توجههم إلى طائرة الفريق التى تنقلهم إلى انجولا لمباراة الفريق الثانية ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا.
البداية أمام بترو أتلتيكو أكدتها.. الزمالك عملاق الدراما الكروية وعاشق الحسابات المعقدة
المشجع الزملكاوي لا يحتاج للدراما في حياته، لأن فريقه يمنحه جرعة كافية من هذه المشاعر، لابد للزمالك العظيم أن يدخل الحسابات المعقدة مبكرا في أي بطولة، لذلك انتصاراته على قلتها، تأتي مشحونة بكم كبير من التعاطف والصخب والذكريات التي تتحدى مرور الزمن.
تستعد بعثة فريق الزمالك للسفر إلى أنجولا فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة ، وستتوجه البعثة إلى أنجولا من الإسكندرية مباشرة، حيث يتواجد الفريق هناك بعد الإنتهاء من مواجهة سموحة في الدورى.
لاعب الوسط الدفاعي هو رمانة ميزان الفريق وصمام أمام الملعب، ويعاني هذا المركز في الزمالك من أزمة حادة، في ظل تعثر مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع طارق حامد، في بقاء اللاعب في الفترة المقبلة.
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التهنئة للنادى الاهلى وجماهيره بمناسبة الفوز بالمركز الثالث بكاس العالم للاندية التي أقيمت بالامارات .