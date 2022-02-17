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أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 16 /2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 16 /2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها توجه الفريق إلى أنجولا لمباراة الفريق الثانية ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يهزم إيسترن كومبانى 3/0 فى دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره إيسترن كومبانى بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدور قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

 

شاهد لاعبى الزمالك أثناء التوجه للسفر إلى أنجولا من داخل الطائرة ..صور

كشف الحساب الرسمي لنادى الزمالك عن صور لاعبى الفريق ونجومه أثناء توجههم إلى طائرة الفريق التى تنقلهم إلى انجولا لمباراة الفريق الثانية ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا.

البداية أمام بترو أتلتيكو أكدتها.. الزمالك عملاق الدراما الكروية وعاشق الحسابات المعقدة

المشجع الزملكاوي لا يحتاج للدراما في حياته، لأن فريقه يمنحه جرعة كافية من هذه المشاعر، لابد للزمالك العظيم أن يدخل الحسابات المعقدة مبكرا في أي بطولة، لذلك انتصاراته على قلتها، تأتي مشحونة بكم كبير من التعاطف والصخب والذكريات التي تتحدى مرور الزمن. 

 

موقف الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي

تستعد بعثة فريق  الزمالك للسفر إلى أنجولا فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة ، وستتوجه البعثة إلى أنجولا من الإسكندرية مباشرة، حيث يتواجد الفريق هناك بعد الإنتهاء من مواجهة سموحة في الدورى.

أزمة طارق حامد وبدائله فى الزمالك.. كل الطرق تؤدي للتجديد والبقاء

لاعب الوسط الدفاعي هو رمانة ميزان الفريق وصمام أمام الملعب، ويعاني هذا المركز في الزمالك من أزمة حادة، في ظل تعثر مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع طارق حامد، في بقاء اللاعب في الفترة المقبلة.

 

الغندور: كارتيرون أيامه معدودة فى الزمالك..وموسيمانى لو مشى مش هياخد بطولة
كشف الاعلامى خالد الغندور عن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك أصبحت أيامه معدودة فى القلعة البيضاء بسبب النتائج الاخيرة ، وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" أيام كاتيرون أصبحت معدودة فى الزمالك بعد النتائج الاخيرة.

 

مرتضى منصور يوجه التهنئة لجمهور الاهلي ويشكر وزير

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التهنئة للنادى الاهلى  وجماهيره بمناسبة الفوز بالمركز الثالث بكاس العالم للاندية التي أقيمت بالامارات .

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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