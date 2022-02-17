الهلال السودانى: إدارة النادى تجتمع غدا لبحث قرار كاف بمنع الجماهير أمام الأهلى

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم السوباط، المتحدث الإعلامى لنادى الهلال السودانى، أن إدارة النادى ستجتمع لبحث رد الفعل تجاه قرار الاتحاد الأفريقى بشأن عدم الحضور الجماهيرى فى مباراة الأهلى بدورى الأبطال.

وأضاف السوباط فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم ان نادى الهلال تلقى خطابا من الكاف بعدم الحضور الجماهيرى فى مباراة الأهلى، فى الوقت الذى تطالب فيه جماهير الهلال بالحضور ومتابعة اللقاء.

ويحل النادى الأهلى فى الثالثة عصر الجمعة، ضيفا على نادى الهلال السودانى على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.‏

أعلن الهلال السوداني، مساء الأربعاء، عن رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حضور مشجعين في مباراة الفريق ضد الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الجمعة هى المواجهة التاسعة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.