شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة حلمى طولان بالتواء فى الرباط الصليبى وكدمة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الأشعة التى أجراها حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي إصابته بالتواء فى الرباط الصليبي وكدمة قوية فى الركبة مع شرخ خفيف.

وتعرض حلمى طولان للسقوط خلال مباراة فريقه أمام فاركو، وسقط طولان على ركبته أثناء قيامه بتوجيه اللاعبين داخل ملعب مباراة فريقه أمام فاركو الأمر الذي ظهر أدي إلى تورم ركبته.

ولم يحضر طولان المؤتمر الصحفى للمباراة وتواجد بدلا منه المدرب العام للفريق ممدوح المحمدى. وحقق فريق فاركو الفوزعلى نظيره إنبى بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. وجاء هدف فريق فاركو عن طريق أحمد عبد العزيز "مودى" في الدقيقة 66 من علامة الجزاء.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق فاركو للنقطة 15 متقدما ثلاثة ماركز من الثامن للخامس، بينما توقف فريق إنبى رصيده عند النقطة العاشرة محتلا المركز الثانى عشر.