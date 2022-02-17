شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الحديث عن الخلافات بين الجهاز الفنى للمنتخب من وحى خيال السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى وليد العطار، المتحدث الرسمى لاتحاد الكرة، وجود أى خلافات بين الجهاز الفنى للمنتخب الأول، مؤكدا أن الحديث عن ذلك هو من وحى خيال السوشيال ميديا فقط.

وقال العطار فى تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc : "لم يحدث أى خلاف بين كيروش والجهاز الفنى فى المنتخب وكل الحديث عن ذلك غير صحيح وتواجد فقط فى السوشيال ميديا".

وأضاف: "إذا حدث ذلك فكنا سنتخذ قرارا أو نعلن أى قرار بشأن ذلك ولذلك الحديث عن تغيير فى الجهاز الفنى المساعد للمدرب البرتغال أمر غير صحيح".

وتابع: "المنتخب يمتلك جهازا فنيا قويا ومحترفا ونجح فى الوصول لنهائى أمم أفريقيا وتقديم مستوى كبير لذلك نثق فيهم جميعا ولا نية لرحيل أى شخص".

وتطرق العطار للحديث عن معسكر منتخب مصر قبل مباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، حيث أكد: "كان هناك أكثر من مقترح من كيروش لكن حتى الآن هو لم يحدد موعد معسكر المنتخب وسيكون من الصعب التجمع فى الفترة من 12 حتى 19 بسبب بطولات الأندية فى إفريقيا".

وواصل: "كيروش سيصل القاهرة يوم 17 أو 18 الجارى وسوف يحدد برنامج معسكر المنتخب وإذا طلب مباراة ودية سوف نوفر ذلك بالطبع ولدينا مرونة فى تأجيل البطولات المحلية من أجل مهمة التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "أثق أن المنتخب قادر على التأهل لكأس العالم والفوز على السنغال واللاعبين على قدر المسئولية".

وأتم: "جميع قرارات اجتماع المجلس جاء بإجماع أراء الأعضاء جميعهم وتعيين جمال علام مشرفا على المنتخب الأول بسبب انسجامه مع كيروش فى أمم أفريقيا".