موسيماني يعلن مفاجأت في قائمة الأهلي أمام الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الأحمر التي غادرت القاهرة أمس في طريقها إلى السودان، لمواجهة فريق الهلال في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختتم الأهلي تدريباته الجماعية في القاهرة على ملعب التتش، صباح أمس، قبل الاستعداد للسفر إلى السودان، في بعثة يترأسها العامري فاروق، والتي غادرت على متن طائرة خاصة عصر امس الأربعاء.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني



وضمت قائمة الفريق كلا من:

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

تدريب الأهلي

المستبعدين من قائمة الأهلي أمام الهلال



واستبعد الجهاز الفني للنادي الأهلي، عدد من اللاعبين، جاء على رأسهم محمد الشناوي، بسبب استمرار شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية، وعدم تماثله الشفاء.

وحصل محمد الشناوي على راحة من المشاركة في مران الأهلي الجماعي اليوم، خاصة بعدما استبعد من رحلة الفريق إلى السودان؛ إذ أثبت الفحص الطبي الذي خضع له الحارس صعوبة لحاقه بمواجهة الهلال السوداني.

واستبعد موسيماني كلا من: محمد الشناوي وعمار حمدي وأكرم توفيق ومحمود متولي وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا بيرسي تاو وصلاح محسن للإصابة، ووليد سليمان وأحمد سيد غريب لأسباب فنية، وأيمن أشرف للإيقاف.