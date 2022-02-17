عصام عبد الفتاح ينفي شائعات عودة الحكام الأجانب لإدارة مباريات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لا صحة لعودة الحكام الأجانب لإدارة مباريات الأهلي والزمالك.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "لا يزال هناك جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وسندرس خطة التطوير".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا قاعدة للتطوير، ونريد أن يأتي حكام عرب وأفارقة لأخذ دورات هنا، وسيكون هناك عمل كبير بإذن الله".

وتابع: "لا يوجد شيء حول عودة الحكام الأجانب لمباريات الأهلي والزمالك، ولم يعرض هذا الأمر على لجنة الحكام".

واختتم عبد الفتاح: "من الممكن أن يتواجد نائب رئيس للجنة الحكام الرئيسية ومن سيتواجد سيكون من الأشخاص الذين يضيفون للتحكيم المصري".