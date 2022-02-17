كومان ينقذ بايرن من كمين سالزبورج بتعادل ثمين في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أنقذ اللاعب كينجسلي كومان فريقه بايرن ميونخ الألماني من فخ الهزيمة وسجل له هدف التعادل 1 / 1 في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وأفلت بايرن من الهزيمة بهدف قاتل بعدما أهدر لاعبوه العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وأنهى ريد بول سالزبورج الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البديل جونيور أدامو في الدقيقة 21 .

ونجح بايرن في ترجمة تفوقه خلال الشوط الثاني إلى هدف التعادل المتأخر بتوقيع كينجسلي كومان في الدقيقة 90.