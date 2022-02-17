مصدر بالكاف لـ"الخليج 365": الجماهير لن تحضر مباراة الأهلي والهلال لأسباب أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباراة الهلال السوداني ضد النادي الأهلي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا لن تشهد حضور جماهيري.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال مسئول أمني بالكاف رفض الكشف عن اسمه، إن الجمهور غير مسموح له بحضور هذه المباراة.

وأشار المصدر إلى وجود أسباب أمنية وراء منع الحضور الجماهيري في موقعة الأهلي والهلال بملعب الجوهرة الزرقاء.

ولنفس الأسباب الأمنية تم تغيير موعد ومكان الاجتماع الفني للمباراة، ليبقى في السادسة مساء بدلا من الثانية عشر ظهرا، دون الكشف للإعلام عن موقعه لاحتياطات أمنية.

ويستعد الأهلي لبداية مشواه في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في محاولة للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.