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الهلال السوداني يعلن.. مواجهة الأهلي بلا جماهير

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الهلال السوداني مواجهة الأهلي في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري.

وأكد نادي الهلال السوداني وصول خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي "كاف" يؤكد عدم حضور الجماهير في مواجهة الأهلي.

وكان النادي السوداني قد أعلن حضور 15 ألف مشجع لمواجهة الأهلي في ملعب الجوهرة الزرقاء، قبل أن يلغي الكاف دخول الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال في بداية مشوار حامل اللقب في آخر موسمين بالبطولة يوم الجمعة المقبلة بالسودان، بعد أن تأجلت المواجهة الأولى أمام المريخ السوداني لمشاركة الأحمر في مونديال الأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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