صلاح يقود ليفربول لفرض هيمنته على إنتر والاقتراب من ربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حقق ليفربول فوزًا على حساب إنتر ميلان، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

سجل فيرمينو الهدف الأول في الدقيقة 74، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الإياب يوم 8 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز.

التشكيل:

بدأ إنتر الإيطالي، بالتشكيل التالي: هندانوفيتش، ميلان شكرينار، ستيفان دي فريج، باستوني، دومفريز، فيدال، بروزوفيتش، هاكان، بيريسيتش، دجيكو، لاوتارو.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي: أليسون، ترينت، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، تياجو، إيليوت، ماني، صلاح، جوتا.

تفاصيل المباراة:

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

واعترض محمد صلاح مع نهاية الشوط الأول بسبب إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط أثناء توجه صلاح انفراد أمام مرمى هندانوفيتش.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل، رغم خطورة انتر على مرمى أليسون.

وسجل دجيكو هدفا في شباك أليسون في الدقيقة 60 ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونجح فيرمينو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74 بعدما حول ركنية نفذها أرنولد برأسه في الزاوية البعيدة لحارس إنتر لتسكن الشباك، ويعم الصمت أرجاء ملعب سان سيرو.

وفي الدقيقة 83، نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني، بعدما استغل كرة مرتدة من الدفاع بعد ضربة حرة نفذها أرنولد، ليسددها صلاح وسط أرجل مدافعي إنتر لتسكن شباك هندانوفيتش الذي وقف يشاهد الكرة في الشباك.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.