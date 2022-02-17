ليفربول يعود من أرض إنتر بانتصار مريح وبايرن ميونيخ ينجو من الخسارة بصعوبة

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا مهما على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



أخذت المواجهة الطابع الندي منذ الدقائق الأولى، حيث بادر ليفربول إلى الهجوم ومحاولة الضغط في الثلث الأخير من الملعب، لكن أول تهديد حقيقي في المباراة صنعه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الإنجليزي.



فرصة مارتينز رد عليها تياغو ألكانتارا بطريقة مشابهة أبعد خطورتها سمير هاندانوفيتش بصعوبة، قبل أن تأتي أبرز فرص الشوط الأول في الدقيقة 16 حين وصلت الكرة إلى التركي هاكان تشالهان أوغلو داخل جزاء ليفربول ليُسددها قوية ردتها العارضة عوضا عن الحارس أليسون بيكر.



وعرفت بداية الشوط الثاني تحول الأفضلية بشكل أكبر للإنتر الذي سيطر هجوميا وخلق أكثر فرصة في مناطق خصمه لكنه افتقد للمهاجم القادر على إنهاء الهجمات في الشباك، ليأتي العاقب من ليفربول بهدف جاء على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75 برأسية جميلة من البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.



عقب الهدف اندفع إنتر للهجوم بشكل أكبر على أمل تجنب السقوط، لكن الآمال ابتعدت أكثر مع نجاح ليفربول في إضافة هدف ثان عند الدقيقة 85، حمل توقيع المصري محمد صلاح من تسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء.



وظلت النتيجة على حالها حتى إطلاق صافرة النهاية بفوز مهم لليفربول الذي يستقبل إنتر يوم 8 آذار / مارس القادم في "أنفيلد روود" لخوض لقاء الإياب.



وفي مباراة أخرى، نجا بايرن ميونيخ من الخسارة أمام مستضيفه ريد بول سالزبورغ (1-1) بعد أن اقتنص التعادل عبر الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة الأخيرة.



وتقدم الفريق النمساوي بهدف صاعق سجّله البديل أدامو بتسديدة محكمة في مرمى الحارس سفين أولريخ في الدقيقة 21، قبل أن يخطف الفرنسي كينغسلي كومان هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 90.



ودخل بايرن ميونيخ حامل لقب نسخة 2020، إلى مباراته ضد سالزبورغ مرشحاً لوضع قدم في ربع النهائي، لكنه اصطدم بفريق مقاتل حتى الأنفاس الأخيرة.



وكان بايرن أنهى دور المجموعات بستة انتصارات، بينها اثنان على حساب برشلونة الإسباني، ليكرر ما فعله أيضاً في موسم 2019-2020 عندما مضى وحقق اللقب في النهائي على حساب باريس سان جيرمان.



أما ريد بول سالزبورغ، فكان مفاجأة الدور الأول، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأهم للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل ثانياً في مجموعته خلف ليل الفرنسي وأمام إشبيلية الإسباني.



وسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات من الموسم الماضي وخرج الفريق البافاري منتصراً في المباراتين (6-2 و3-1).



ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في الثامن من شهر آذار/مارس القادم.



(وكالات)