الامارات | 6 «ديربيات» تفتح الباب لعودة الصافرة الأجنبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 «ديربيات» تفتح الباب لعودة الصافرة الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل غياب الصافرة الأجنبية عن مباريات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للجولة السادسة على التوالي، حيث لم يقم أي ناد بالتقدم بطلب تخصيص حكم أجنبي لإدارة مباراة له، منذ مباراة الجزيرة والعين، ضمن الجولة العاشرة، التي قادها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الدولي دانييلي دوفيري. يذكر أنه حتى الآن تمت الاستعانة بحكام أجانب في ثلاث مباريات فقط، من أصل 112 مباراة، ولم يتقدم أي ناد حتى الآن بطلب الاستعانة بالصافرة الأجنبية للجولة 16 التي تنطلق بعد غد.

ورغم أن هناك أسباباً تدل على تراجع الأندية عن الاستعانة بالحكم الأجنبي، إلا أن هناك ست مباريات ديربي يمكن أن تظهر فيها الصافرة الأجنبية، رغم الكلفة المالية العالية، وقد يكون ذلك في حال تقلص الفارق بين العين المتصدر حتى الآن، وأقرب منافسيه على الصدارة، وهي فرق الوحدة والشارقة وشباب الأهلي والجزيرة.

وهذه المباريات الست تعتبر من المواجهات الكبرى والصعبة، ومنها الوحدة والعين في الجولة 19، والجزيرة مع شباب الأهلي في الجولة 20، والعين وشباب الأهلي في الجولة 21، والعين والجزيرة في الجولة 23، ثم الجزيرة والوحدة في الجولة 25، وكذلك لقاء العين والشارقة في الجولة الـ26 الأخيرة.

وقال الحكم الدولي السابق محمد الجنيبي، إن «استمرار غياب الحكم الأجنبي عن إدارة مباريات الدوري حتى الآن منذ الجولة العاشرة، مرهون بتميز قضاة الملاعب المحليين». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: هناك حكام صاعدون برزوا بشكل مميز في الفترة الأخيرة، ما يخلق منافسة شريفة بينهم وبين أصحاب الخبرة والتجربة الطويلة، وفي تقديري، فإن ثبات مستوى الحكام المحليين يشجع أكثر على الاستقرار بشكل عام في الأداء التحكيمي.

وشهدت الجولة السابعة للدوري المحلي أول ظهور للحكم الأجنبي من خلال مباراة شباب الأهلي والجزيرة، التي قادها طاقم تركي بقيادة الدولي جونيت شاكير، فيما أدار مباراة الجزيرة مع الشارقة ضمن الجولة التاسعة طاقم تحكيم ألماني، بقيادة الحكم توبياس ستيلير، ثم مباراة العين والجزيرة بقيادة الإيطالي دانييلي دوفيري. وتبلغ كلفة طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة في الدوري وكأس رئيس الدولة 170 ألف درهم.

وطالب الجنيبي قضاة الملاعب بالاجتهاد أكثر، وتقديم أفضل ما عندهم، معتبراً أن الوجوه التحكيمية الصاعدة تمثل إضافة جديدة للتحكيم الإماراتي في المرحلة المقبلة، في حال واصلوا تقديم مستوى تحكيمي مقنع للساحة الرياضية بشكل عام.

المواجهات الست:

الوحدة - العين (الجولة 19).

الجزيرة - شباب الأهلي (الجولة 20)

العين - شباب الأهلي (الجولة 21)

العين - الجزيرة (الجولة 23)

الجزيرة - الوحدة (الجولة 25)

العين - الشارقة (الجولة 26).

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