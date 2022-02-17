الامارات | معاقبة النصر بسبب «بروتوكول المباريات».. و«خسارة إدارية» لأتلتيكو أرابيا

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة النصر بسبب «بروتوكول المباريات».. و«خسارة إدارية» لأتلتيكو أرابيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، معاقبة نادي النصر، بسبب مخالفته بروتوكول عمليات المباريات أمام العروبة بدوري أدنوك للمحترفين، وللسبب نفسه تمت معاقبة كل من خورفكان وعجمان في دوري تحت 21 سنة.

وأيضاً إيقاف لاعب الوحدة منصور المنهالي أربع مباريات، وتغريمه 30 ألف درهم، لعدم التحاقه بمعسكر منتخب الشباب وعاقبت اللجنة أيضا أتلتيكو أرابيا بالخسارة 3-صفر أمام لا ليغا في الدرجة الثانية، وغرامة 10 آلاف درهم، لتخلفه عن حضور المباراة، وعدم استكمال الحد الأدنى من الفحوص الطبية.

ووجهت لفت نظر إلى الوصل لمخالفته التعميم السنوي للمراحل السنية في مباراة الشارقة بدوري الناشئين، وتوجيه إنذار إلى دبا وغرامة 10 آلاف درهم، لاستخدام جماهيره ألعاباً نارية في لقاء الحمرية بدوري الهواة، و1500 درهم غرامة لحصول لاعبي دبا على ست بطاقات في لقاء البطائح بدوري تحت 21 سنة. وتم إيقاف لاعب الظفرة عيد ربيع 4 مباريات وغرامة 4000 درهم لاعتدائه على لاعب منافس دون كرة في دوري تحت 19 سنة.

وتمت معاقبة بني ياس بغرامة 35 ألف درهم، لحصول لاعبيه على 7 بطاقات في لقاء الوحدة بدوري تحت 21 سنة، وخسارة إدارية 3-صفر للبطائح في لقاء فريق الإمارات، بسبب تناقص لاعبيه عن ستة في دوري الشباب.

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