الامارات | «دبي الرياضي» و «ألعاب القوى» يبحثان تعزيز المشاركة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» و «ألعاب القوى» يبحثان تعزيز المشاركة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي مع اتحاد ألعاب القوى الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد لتطوير رياضة ألعاب القوى في الدولة خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى اللواء دكتور محمد عبدالله المر، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد: سهيل الكعبي وراشد ناصر آل علي وفيصل الخميري، ومن مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، ومحمد الأنصاري مدير مكتب التطوير الاستراتيجي.

وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة عناصر الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تتوافق مع الأجندة الوطنية للدولة».

وتهدف الخطة إلى تطوير القدرة التنافسية، وتعزيز المشاركة النسائية، واستقطاب المواهب، وتصميم برامج تدريبية بمعايير عالمية، وإنشاء مراكز تدريبية لألعاب القوى، ووضع السياسة العامة التي تضمن الاستدامة.

كما تهدف الخطة إلى اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية في مجال التحكيم والتدريب من خلال تصميم برامج تدريبية باعتمادات دولية وتأهيل الحكام الموطنيين.

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