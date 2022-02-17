الامارات | لبنان ينهي انتظار 48 عاماً.. ويتوّج بطلاً لـ «السلة العربية» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان ينهي انتظار 48 عاماً.. ويتوّج بطلاً لـ «السلة العربية» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المنتخب اللبناني لكرة السلة أمس، بلقبه الأول في تاريخ مشاركته بالبطولة العربية، بعد انتظار دام 48 عاماً، منذ انطلاقتها عام 1974، وذلك بعد الفوز على نظيره التونسي بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة «72-69»، في مباراة جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي، في نهائي النسخة الـ24، التي حمل كأسها اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ونافس على لقبها منذ الثامن من فبراير الجاري سبعة منتخبات. وشهد اليوم الختامي، نجاح المنتخب الجزائري في انتزاع الميدالية البرونزية بفوزه على المنتخب الصومالي بنتيجة «93-79».

وتوجه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، برفقة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وممثلي الشركات الراعية، لتقليد المنتخب الجزائري بالميداليات البرونزية، والتونسي بالفضية، واللبناني بالذهبية وكأس البطولة.

وفاجأ المنتخب التونسي نظيره اللبناني مع انطلاق المباراة، بعد أن نجح «نسور قرطاج» في إنهاء الربع الأول متفوقين بفارق ثلاث نقاط ونتيجة «21-18»، إلا أنه سرعان ما استعاد اللبنانيون زمام المبادرة واستطاعوا إنهاء الشوط الأول متقدمين «37-34»، بنيلهم أفضلية الربع الثاني «19-13».

وتمكّن المنتخب التونسي من التفوق في الربع الثالث «20-15»، لتدخل المباراة في إثارة كبيرة بدقائقها الـ10 الأخيرة، حيث تمكن المنتخب اللبناني من انتزاع الفوز واللقب بنيله أفضلية الربع الرابع «20-15». ويدين المنتخب اللبناني للفوز في النهائي، إلى تألق صانع ألعابه وائل عرقجي، الذي انتزع لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 22 نقطة، فيما ذهب أفضل مسجل للمنتخب التونسي للاعبه محمد حدادي برصيد 18 نقطة.

• تألق صانع الألعاب عرقجي أسهم بشكل كبير في تتويج لبنان باللقب.

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