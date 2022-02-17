الامارات | 100 ألف درهم جوائز كرنفال حتا لقوارب التجديف

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف درهم جوائز كرنفال حتا لقوارب التجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد غد، وللعام الثاني على التوالي، كرنفال حتا لقوارب التجديف واقف وكاياك في بحيرة سد حتا، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022 مع «أجمل شتاء في العالم».

ويقام الكرنفال بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة حتا للمغامرات، وحتا كاياك، ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.

وقال بيان صحافي: «رصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبلغ 100 ألف درهم كإجمالي جوائز للمشاركين في الحدث المجتمعي الكبير، الذي يشتمل على التنافس في أربعة سباقات للذكور والسيدات والمواطنين والناشئين (من عمر 12-16 سنة) على قوارب التجديف واقفاً وقوارب التجديف كاياك».

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لهذه الفعالية المجتمعية، حيث تبدأ مراحل المشاركة بعملية التسجيل يوم السبت من الـ10 صباحاً، ثم تُخصص فترة للإحماء والتجارب عند الساعة الـ12 ظهراً قبل انعقاد الاجتماع التنويري لجميع المشاركين لشرح مسار السباق والتعليمات، فيما تنطلق المنافسات في الثانية والنصف من بعد الظهر. ووجّه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية دعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالرياضات البحرية ومحبي وممارسي رياضة التجديف واقف وكاياك، من الجنسين، للتسجيل والمشاركة في الحدث الذي يشتمل على ثمانية سباقات للرجال والسيدات والمواطنين والناشئين (من عمر 12-16 سنة) في قوارب تجديف واقف وقوارب كاياك، حيث يتيح النادي المشاركة من دون رسوم، وعلى المشاركين في قوارب واقف إحضار قواربهم، فيما ستوفر قوارب كاياك من حتا كاياك في المكان نفسه.

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