الامارات | اتحاد الرجبي يتعاقد مع الكينية أولاندو مدربة لمنتخب السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرجبي يتعاقد مع الكينية أولاندو مدربة لمنتخب السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد اتحاد الرجبي مع المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو، صاحبة الخبرات العالمية لتولي تدريب فريق المها للسيدات والمنتخب الوطني للسيدات. وسبق لأولاندو أن شاركت كلاعبة في دورة الألعاب الأولمبية مرتين في ريو 2016، وطوكيو 2020، إلى جانب حصولها على العديد من الميداليات الدولية والقارية.

وقال الاتحاد في بيان صحافي، إن التعاقد يأتي تفعيلاً للاهتمام بالرياضة النسائية، في إطار خطة الاتحاد لدعم اللاعبات ووضع استراتيجية جديدة مختلفة لتدريبهن وتطوير أدائهن بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيز وإعداد منتخب قوي من المواطنات لتمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات. وكان منتخب السيدات حقق لقب بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي في نسختها الأخيرة أكتوبر الماضي.

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