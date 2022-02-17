الامارات | «الشارقة الرياضي» يتعاون مع نادي غرناطة لدعم ثقافة الاحتراف

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يتعاون مع نادي غرناطة لدعم ثقافة الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، حرص المجلس على تعزيز سبل التعاون مع الاتحادات والأندية الدولية الشهيرة، لاستثمار خبرتها في تأسيس اللاعبين وإعدادهم، وتنظيم المعسكرات والمباريات التجريبية لأندية الشارقة، بما يسهم في تطوير الثقافة الاحترافية ورفع المستوى الفني على المستويين الفردي والجماعي.

جاء ذلك في ختام زيارته لنادي غرناطة الإسباني، تلبية لدعوة تلقاها المجلس، ورافقه في الزيارة عضو مجلس إدارة المجلس الرياضي، رئيس لجنة الألعاب الجماعية عبداللطيف الفردان، حيث استقبلهما مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النادي خالد شقوارة، ورافقهما في جولة تفقدا خلالها مرافق النادي ومنشآته، كما استعرضا الأنشطة والمجالات التي يمكن التعاون فيها مع النادي.

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