الامارات | المدفع: نادي الشارقة مقبل على مرحلة مفصلية.. هدفنا المنافسة على جميع الألقاب

شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع: نادي الشارقة مقبل على مرحلة مفصلية.. هدفنا المنافسة على جميع الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، بالنتائج الإيجابية على مستوى جميع الفرق الرياضية بالنادي، مشيراً إلى سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم، واحتلال فرق المراحل السنية مراكز متقدمة في جدول الترتيب، كما هنأ إدارة الألعاب الجماعية على المستوى المتميز الذي تقدمه فرق اليد والسلة، ما يحقق الإنجازات والبطولات باسم النادي، وآخرها بطولة السوبر لكرة اليد للشباب. وعبّر رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بالإنجازات والميداليات الملونة التي حققها أبطال الألعاب الفردية، وأوضح أن هدف الإدارة هو المنافسة على جميع البطولات المتاحة لجميع الألعاب الرياضية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الذي ترأسه المدفع بحضور أعضاء مجلس الإدارة بمقر النادي في سمنان، مساء أول من أمس، وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة تضافر الجهود في جميع الإدارات، كونها تعتبر مرحلة مفصلية لمعظم الألعاب الرياضية، التي ستُقبل فرقها على مواجهات قوية تقودها إلى منصات التتويج، مع التركيز في الأداء والعمل المؤسسي.

وأكد المدفع في بيان صحافي أن النادي مستمر على نفس النهج والسياسة في دعم الجماهير، وتلبية رغباتهم، ويفخر مجلس الإدارة بهذه الجهود المبذولة والعمل المخلص.

وتطرق الاجتماع إلى آلية جذب الجماهير للمدرجات والمبادرات الخاصة بالمواجهات المقبلة، في ظل التحديث الأخير للبروتوكول الرياضي في شأن الحضور الجماهيري للمناسبات الرياضية.

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