الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مهند

التحق لاعب اتحاد كلباء الحالي، والعين سابقاً، مهند العنزي، بالدورة التدريبية للحصول على الرخصة الآسيوية للتدريب «B»، والمقامة حالياً في مقر اتحاد الكرة، ليبدأ الاستعداد لمشواره القادم مع كرة القدم في مجال التدريب.

شفافية

انتقد مراقبون الطريقة التي يتعامل بها اتحاد لعبة جماعية، لاسيما مع وسائل الإعلام، من غياب الشفافية والوضوح، وعدم تمكين الوسط الرياضي من الحقائق في كثير من الملفات المهمة الخاصة بعمل الاتحاد المعني.

قنوات

طالب متابعون لدوري الدرجة الأولى بعقد اجتماع موسع، يضم الأطراف التي يمكنها أن تسهم في عودة النقل التلفزيوني، وتذليل كل الصعاب التي تقف في طريق بث مباريات دوري الهواة.

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