الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
بطرسبرغ - ريال بيتيس 21:45
بوروسيا دورتموند - رينجرز 21:45
شيريف - سبورتينغ 21:45
برشلونة - نابولي 21:45
أتلانتا - أولمبياكوس 00:00
إشبيلية - دينامو زغرب 00:00
بورتو - لاتسيو 00:00
لايبزيج - ريال سوسييداد 00:00
الدوري السعودي
الباطن - النصر 16:45
التعاون - الاتحاد 19:35
الأهلي - الفيحاء 19:55
الهلال - الشباب 21:40
المصري - سيراميكا 19:30
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