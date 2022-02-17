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محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر - احرز محمد صلاح نجم فريق ومنتخب مصر، هدف فريقه الثاني أمام فريق إنتر ميلان في اللقاء الذي يجمعهم الآن في منافسات دور الـ 16 في مسابقة .

وأستطاع لاعبنا المصري محمد صلاح في احرز الهدف الثاني لـ الريدز أمام إنتر ميلان في المباراة الجارية الان بملعب سان سيرو عقر دار فريق الإنتر، بالدقيقة 83 من عمر شوط اللقاء الثاني.

ويعتبر هذا الهدف الذي احرزه الدولي محمد صلاح، هو أول هدف له مع الريدز عقب عودته من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون مع منتخبنا المصري.

يتقدم فريق ليفربول أمام نظيره فريق إنتر ميلان، في إطار مباراة الذهاب التي جاءت ضمن منافسات دور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 1-0 على ملعب سان سيرو معقل فريق إنتر ميلان.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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