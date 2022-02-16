وكيل محمد أبو جبل يكشف العروض الاحترافية بعد تألقه مع المنتخب الوطني

الشارقة - اميمة ياسر - كشف سيد مرعي، وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس الزمالك والمنتخب المصري، عن تلقي موكله عرضا من نادي النصر السعودي، مشيرا إلى أن أولوية الحارس الذي تألق في بطولة كأس أمم إفريقيا البقاء في فريقه الحالي.

وتألق أبوجبل (33 عاما) مع منتخب مصر الذي بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقال مرعي لـ«العربية . نت»: «تلقى موكلي عرضا من نادي النصر، بالإضافة إلى وجود عرضِ من ناد سعودي آخر، لكن جاباسكي يضع الاستمرار مع الزمالك أولويته القصوى».

وواصل: «دخل موكلي فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع الزمالك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب انتخابات الرئاسة، وسيتم الجلوس مع إدارة النادي الأسبوع القادم لبحث تمديد التعاقد بين الطرفين».

مسيرة أبو جبل الاحترافية

وبدأ أبو جبل مسيرته الاحترافية موسم 2010-2011 مع نادي إنبي قبل أن ينتقل للزمالك صيف 2013، وقضى مع الزمالك 3 سنوات وبعدها رحل لسموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى يوليو 2019 وحتى الآن.

ولعب محمد أبو جبل مع الزمالك 77 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 40 منها، متوجًا بـ7 بطولات مع فريق العاصمة المصرية.

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول بالنادي الزمالك سيلعب يوم السبت المقبل ضد ساجرادا الأنجولي، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.