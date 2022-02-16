محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إنتر ميلان

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق انتر ميلان الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوزيبي مياتزا – سان سيرو" ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتأهل نادي ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات من أصل 6.

في المقابل حجز نادي إنتر ميلان مقعداً في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بواقع 3 فوز تعادل وحيد وهزيمتين.

ويملك ليفربول الرصيد الأكبر في تاريخ مواجهات انتر ميلان في البطولات الأوروبية، حيث نجح الريدز في تحقيق الانتصار على نظيره الإيطالي ثلاث مرات، بينما اكتفى انتر ميلان بفوز وحيد فقط، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومثلهما بكأس الاتحاد الأوروبي، ونجحت كتيبة يورجن كلوب في تسجيل 6 أهداف، بينما يملك الانتر 4 أهداف فقط.

ونجح الريدز في الفوز على الإنتر في المواجهة الأولى التي جمعت بينهما يوم 4 مايو عام 1965، بينما انتصر الفريق الإيطالى في الإياب بثلاثية دون مقابل ضمن منافسات كأس أوروبا في ذلك الوقت.

وتكررت مواجهة ليفربول وإنتر ميلان مجددا في دوري أبطال أوروبا عام 2008، حيث حقق الفريق الإنجليزى الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0، و1-0 في الإياب.

وعلى مستوى الأندية الإيطالية، يملك ليفربول أيضا الأفضلية أيضاً حيث خاض 35 مباراة ضد فرق "ميلان، إنتر، روما، يوفنتوس، أتالانتا، فيورنتينا، جنوى ونابولي"، ونجح في الانتصار 16 مرة، بينما اكتفى أندية الكالتشيو بالفوز في 15 مواجهة، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويعول ليفربول على عودة قوته الضاربة الى صفوف الفريق بعد غياب دام بسبب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وهم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، بالإضافة التي تألق نجمه دييجو جوتا الذي استطاع أن يقود الريدز لعدد من الانتصارات في البريميرليج خلال الفترة الماضية.

ويمتلك محمد صلاح سجل حافل أمام انتر ميلان سواء في المسابقات المحلية أو القارية، حيث لم يتلقى الفرعون أية هزيمة طيلت مشواره الكروي الممتد حتى الآن في الملاعب الأوروبية.

والتقى صلاح ضد انتر ميلان في 5 مباريات شهت الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة وتسجيل 3 أهداف وصناعة اثنين اخرين بينما تواجد في مباراتين بالكامل واستبدل في 3 لقاءات.

وفي دوري أبطال أوروبا خاض محمد صلاح مواجهتين ضد انتر ميلان نجح في الفوز فيهم بتحقيق الفوز وكانت مع ناديه ليفربول حيث استطاع الفرعون تسجيل هدفين بواقع هدف في كل مباراة.