الأهلي يستهدف الثأر من الفيحاء

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يسعى الأهلي التاسع برصيد 24 نقطة للاستفادة من صحوته الأخيرة بعد أن نجح في تجنب الخسارة خلال الجولات الخمس الماضية، واختتمها بالفوز على الفتح 1/ 0 في الجولة الماضية.
كما يريد مدرب الأهلي بيسنيك هاسي أن يستعيد القليل من ثقة الجماهير فيه من خلال تحقيق الفوز اليوم.
واطمأن هاسي على جاهزية قلب الدفاع فهد الحمد للمشاركة أساسيا بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الفتح وغادر على إثرها المباراة عند الدقيقة 62.
أما الفيحاء الذي يمتلك 26 نقطة في المركز السابع، فسيجتهد كثيرا من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، كما يطمح لتكرار فوزه الأول ليسجل بذلك سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين.
وكان الفيحاء خرج بالتعادل 0/0 في الجولة الماضية التي واجه فيها الفيصلي في ديربي المجمعة.
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