غضب الهلال أم صمود الليث؟

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وتعد مواجهة اليوم الأولى بين الفريقين بعد أن شهدت فترة الانتقالات الشتوية الماضية تبادلهما صفقتين مدويتين، من خلال انتقال النيجيري أوديون إيغالو من الشباب للهلال والأرجنتيني لوسيانو فيتو من الهلال للشباب.
وتترقب الجماهير اللقاء للإثارة المتوقعة، فبخلاف سعيهما للمنافسة على الصدارة التي يحتلها الاتحاد، يدخل كل منهما المواجهة بطموحات وأوضاع مختلفة.
ويحتل الهلال الذي استعاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد أن أقال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عقب الخسارة برباعية أمام الأهلي المصري في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية، المركز الرابع بالدوري، برصيد 31 نقطة وله 3 لقاءات مؤجلة، فيما يحتل الشباب الذي يقوده المدرب البرازيلي بريكلس شاموسكا، المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويدرك أن التفريط في النتيجة سيتيح الفرصة للنصر الثالث لاحتلال موقعه.
أفضلية للهلال
- 95 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري (بمختلف مسمياته)، فاز الهلال في 47 مواجهة، مقابل 20 فوز للشباب، وحضر التعادل 28 مرة
- 32 مباراة جمعتهما بدوري المحترفين، فاز الهلال 16 مرة مقابل 5 للشباب، وتعادلا 11 مرة.
- موسم 2021 شهد أكبر نتيجة رسمية بين الفريقين حينما فاز الهلال 5/ 1
- سجل الهلال 135 هدفا في الشباب، بينما سجل الشباب 100 هدف.
- في آخر 9 مواجهات بين الفريقين لم ينجح الشباب في الفوز على الهلال
- موسم 2014 كان آخر عهد الشباب في الفوز على الهلال بعد أن كسبه بالدوري وكأس الملك
- مباراة اليوم هي الأولى للأرجنتيني رامون دياز العائد لتدريب الهلال
- يغيب عن الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنو لطردهما في مباراة الأهلي المصري في مونديال الأندية
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