شكرا لقرائتكم خبر غضب الهلال أم صمود الليث؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب عن الجولتين الـ19 والـ20 بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، يعود الهلال لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة قوية أمام نظيره الشباب عند الساعة الـ 8:40 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار لقاءات الجولة الـ21.

وتعد مواجهة اليوم الأولى بين الفريقين بعد أن شهدت فترة الانتقالات الشتوية الماضية تبادلهما صفقتين مدويتين، من خلال انتقال النيجيري أوديون إيغالو من الشباب للهلال والأرجنتيني لوسيانو فيتو من الهلال للشباب.

وتترقب الجماهير اللقاء للإثارة المتوقعة، فبخلاف سعيهما للمنافسة على الصدارة التي يحتلها الاتحاد، يدخل كل منهما المواجهة بطموحات وأوضاع مختلفة.

ويحتل الهلال الذي استعاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد أن أقال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عقب الخسارة برباعية أمام الأهلي المصري في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية، المركز الرابع بالدوري، برصيد 31 نقطة وله 3 لقاءات مؤجلة، فيما يحتل الشباب الذي يقوده المدرب البرازيلي بريكلس شاموسكا، المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويدرك أن التفريط في النتيجة سيتيح الفرصة للنصر الثالث لاحتلال موقعه.

أفضلية للهلال

