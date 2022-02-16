شكرا لقرائتكم خبر هل يوقف التعاون سلسلة انتصارات الاتحاد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل الاتحاد تحديا جديدا في مشوار احتفاظه بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 2009، وذلك عندما يحل اليوم ضيفا على التعاون في مواجهة صعبة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ21 الجولة 21.

ويدخل الاتحاد هذا اللقاء بنشوة تربعه على الصدارة بارتياح بعد أن جمع 47 نقطة، وكذلك بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على النصر 3/ 0.

أما التعاون فيحتل المركز الـ 11 برصيد 21 نقطة، لكنه ينتشي أيضا بفوز ثمين وكبير على نده التقليدي الرائد 3/ 0 في الجولة الماضية، حيث إن هذا الفوز ساعده سكري القصيم في مغادرة منطقة الخطر مؤقتا.

قبل المواجهة

