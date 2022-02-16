هل يوقف التعاون سلسلة انتصارات الاتحاد؟

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ويدخل الاتحاد هذا اللقاء بنشوة تربعه على الصدارة بارتياح بعد أن جمع 47 نقطة، وكذلك بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على النصر 3/ 0.
أما التعاون فيحتل المركز الـ 11 برصيد 21 نقطة، لكنه ينتشي أيضا بفوز ثمين وكبير على نده التقليدي الرائد 3/ 0 في الجولة الماضية، حيث إن هذا الفوز ساعده سكري القصيم في مغادرة منطقة الخطر مؤقتا.
قبل المواجهة
- التقيا 10 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة (9 دوري ومباراة بكأس الملك) فاز الاتحاد 4 مرات، والتعاون 3 وتعادلا 3 مرات
- ستتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس الملك.
- الاتحاد صاحب أطول سلسلة فوز هذا الموسم في الدوري بعشرة انتصارات
- أبرز غيابات الاتحاد، أحمد حجازي، وإيغور كورنادو
- أبرز غيابات التعاون معتز هوساوي
- في لقاء الدور الأول تعادلا 1/1 في جدة.
- يعتمد التعاون على تألق الكاميروني ليندرو تاوامبا والمصري مصطفى فتحي
- فازا بنتيجة واحدة في الجولة الماضية، الاتحاد كسب النصر 3/ 0 والتعاون فاز على الرائد 3/ 0
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