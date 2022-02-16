شكرا لقرائتكم خبر النصر يريد مداواة جراحه بعيادة الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق النصر صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ضيفا ثقيلا على نظيره الباطن صاحب المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، ضمن المرحلة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى النصر لتصحيح مساره بعد أن تلقى خسارة موجعة في الجولة الماضية على يد المتصدر الاتحاد 3/ 0 أحبطت مخططه لتوسيع خطواته نحو المزاحمة على الصدارة، بينما تختلف طموحات الباطن الباحث عن طريق النجاة والابتعاد عن مراكز شبح الهبوط قبل 9 جولات من انقضاء الدوري.

ويستهدف أصحاب الأرض بقيادة المدرب الألماني الين هورفات صاحب التجربة السابقة والملم بأحوال ضيفه، تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في التوغل نحو المناطق الآمنة البعيدة عن شبح الهبوط، مرتكزا على أسلوبه المعتاد في تأمين المناطق الخلفية واللعب على المرتدات بتواجد المغربيين محمد رايحي ويوسف الجبلي ومن أمامهم المهاجم الأنغولي فابيو آبرو وحيدا بخط المقدمة.

أما النصر ومدربه الأرجنتينى أنخيل روسو فسيعمل على تعويض الخسارة أمام الاتحاد واستئناف مطاردة الصدارة، وذلك رغم افتقاده أبرز عناصره المتمثل في هداف الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا نتيجة طرده بالبطاقة الحمراء في المواجهة الماضية أمام الاتحاد. وسيعمد روسو في لقاء اليوم للبدء بالكاميروني أبوبكر فينسنت كأساسي، بينما سيكون عبدالمجيد الصليهم أقرب الأسماء لتعويض غياب تاليسكا.

أفضلية للنصر

