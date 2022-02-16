شكرا لقرائتكم خبر النصر يريد مداواة جراحه بعيادة الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى النصر لتصحيح مساره بعد أن تلقى خسارة موجعة في الجولة الماضية على يد المتصدر الاتحاد 3/ 0 أحبطت مخططه لتوسيع خطواته نحو المزاحمة على الصدارة، بينما تختلف طموحات الباطن الباحث عن طريق النجاة والابتعاد عن مراكز شبح الهبوط قبل 9 جولات من انقضاء الدوري.
ويستهدف أصحاب الأرض بقيادة المدرب الألماني الين هورفات صاحب التجربة السابقة والملم بأحوال ضيفه، تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في التوغل نحو المناطق الآمنة البعيدة عن شبح الهبوط، مرتكزا على أسلوبه المعتاد في تأمين المناطق الخلفية واللعب على المرتدات بتواجد المغربيين محمد رايحي ويوسف الجبلي ومن أمامهم المهاجم الأنغولي فابيو آبرو وحيدا بخط المقدمة.
أما النصر ومدربه الأرجنتينى أنخيل روسو فسيعمل على تعويض الخسارة أمام الاتحاد واستئناف مطاردة الصدارة، وذلك رغم افتقاده أبرز عناصره المتمثل في هداف الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا نتيجة طرده بالبطاقة الحمراء في المواجهة الماضية أمام الاتحاد. وسيعمد روسو في لقاء اليوم للبدء بالكاميروني أبوبكر فينسنت كأساسي، بينما سيكون عبدالمجيد الصليهم أقرب الأسماء لتعويض غياب تاليسكا.
أفضلية للنصر
- تواجها 4 مرات بحفر الباطن ضمن دوري المحترفين، فاز النصر مرتين، والباطن مرة، وتعادلا مرة
- أول لقاء بينهما في حفر الباطن كسبه الباطن 4/ 3
- آخر مواجهة بينهما في الحفر انتهت لصالح النصر 2/ 1
- التقيا عموما في دوري المحترفين 9 مرات، فاز النصر في 6 مباريات مقابل 2 للباطن وتعادلا مرة
- سجل النصر 22 هدفا في الباطن، مقابل تلقيه 10 أهداف من الباطن
- أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين حققها النصر الموسم الماضي بملعبه عندما فاز 7/ 0
- نقاط النصر (38) ضعف نقاط الباطن (19 نقطة)، وأهداف النصر(35) تقترب من ضعف أهداف الباطن (18)
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يريد مداواة جراحه بعيادة الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.