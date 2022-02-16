اتحاد اليد يعتمد جولة «يوم التأسيس»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد قرارا بإطلاق مسمى «جولة يوم التأسيس» على الجولة الـ 12 من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز والتي تنطلق يوم السبت المقبل. وكان وزير الرياضية رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي اعتمد أمس الأول، تسمية الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انطلقت أمس، والجولة 25 من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة يوم التأسيس.



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